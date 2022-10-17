«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Москва) – ЦСКА.
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.97.
«А ведь «Динамо» в последнюю неделю немного просело. «Северсталь» бело-голубые обыграли только по буллитам, а потом упустили казавшуюся уже решённой победу над «Сибирью». Это, конечно, можно считать «почиванием на лаврах» после победы в Магнитогорске, но получается слишком уж затянувшееся почивание.
Экспресс с коэффициентом 12.97.
А между тем «жертва «Куньлуня», то есть ЦСКА, тихой сапой выигрывает себе потихоньку. Вроде бы всё «на тоненького», и вроде бы совсем не так уверенно, как хотелось бы видеть в исполнении действующих чемпионов, но ведь выигрывает.
Статистика личных встреч мало что может сказать, поскольку вся она достаточно чётко разделяется на два временных этапа. В первом «Динамо» Знарка мордовало ЦСКА со всеми тогдашними тренерами. Потом к армейцам пришли большие деньги, Знарок из «Динамо» ушёл — и картина отзеркалилась. И теперь уже армейцы в основном колотят бело-голубых. А поскольку обе команды представляют один город, то и смысла делить матчи на домашние и выездные нет.
Вполне возможно, что «Динамо» усыпляло ЦСКА, если так, то оно это делало весьма успешно. Ещё разыгрывающиеся армейцы явно выглядят фаворитами предстоящего матча. А я всё-таки поставлю на бело-голубых. А особенно на то, что Кудашов если не переиграет, так перехитрит Фёдорова.
Мой прогноз: «Динамо» наберёт два очка напрямую или «через заднее крыльцо», но всё-таки наберёт», — сказал Лебедев.
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