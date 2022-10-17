Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард», который состоится 17 октября.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.12.

Магнитогорский клуб конкурирует с «Автомобилистом» за лидерство в Восточной конференции. В минувшем матче хозяева одержали волевую победу, обыграв на домашней арене нижегородское «Торпедо» со счётом 2:1. Команда сбалансирована, опасность исходит практически от каждого звена.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Авангард» сменил главного тренера, но резкого улучшения игры ожидаемо не случилось. Михаил Кравец не сумел вывести команду из ступора. Хоккеисты умудрились дома не справиться с «Адмиралом» (3:4). Ведя с преимуществом в две шайбы, омские «ястребы» потеряли контроль и допустили грубые ошибки в обороне.

Соперникам сложно рассчитывать на крепкую оборону, несмотря на некоторые улучшения в действиях вратарской бригады хозяев. Личные встречи «Металлурга» и «Авангарда» регулярно отмечаются высокой результативностью — в шести из восьми последних матчей заброшено минимум по шесть шайб. Рекомендуем присмотреться к ставке «тотал больше 5.5 шайбы» за коэффициент 2.00.

Добавляет игре градуса новое место работы Дмитрия Рябыкина. Бывший главный тренер «Авангарда» накануне вошёл в тренерский штаб «Металлурга». Это очень интересно.

Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «победа «Металлурга» в три шайбы» за 6.90. Подобный исход встречался в двух последних играх в Магнитогорске.

Экспресс с коэффициентом 13.50.

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