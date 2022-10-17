Прогноз с коэффициентом 3.78 на матч «Вильярреал» — «Осасуна»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Осасуна» от авторов Betassist.

Ставки: победа «Вильярреала» за 1.77, победа «Вильярреала» + тотал меньше 2.5 гола за 3.78.

«Подводники» очень круто стартовали, но потом не смогли нормально распределить силы между еврокубками и чемпионатом. В итоге результаты в Примере стали провисать.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Дошло до того, что «Вильярреал» вышел на серию из четырёх матчей без побед в чемпионате и отстаёт от лидеров уже на 10 очков. Унаи Эмери явно не такого начала сезона ждал от своей команды.



«Осасуна» продолжает быть стабильным крепким середнячком, который может дать конкурентный матч большинству соперников в Примере, но глобально ни на что не претендует. Сейчас памплонцы набрали даже больше очков, чем статусный соперник, но постепенно сбавляют обороты после удачного старта. Правда, они смогли зацепить ничью с «Реалом», но не без доли везения.



Хозяевам пора начинать приходить в себя и начинать побеждать, тем более что соперник хоть и крепкий, но ничего сверхъестественного из себя не представляет. С учётом хорошей игры в обороне от обеих команд вряд ли мы увидим в матче много голов. Можно поставить на победу «Вильярреала» и тотал меньше 2.5 мяча за 3.78.

Экспресс с коэффициентом 13.38.



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