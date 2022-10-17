«Металлург» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, смотреть прямую трансляцию

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Магнитогорцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.00. Шансы омичей оценены в 3.40. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.30.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.75, а на ТМ 4.5 дают 2.08.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.11. Победа команды Ильи Воробьёва с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.56, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 2.50.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» с коэффициентом 6.90.
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