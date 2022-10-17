«Динамо» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, какой канал покажет

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Матч!».
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Эксперты не видят явного фаворита. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.60. Шансы хозяев оценены таким же коэффициентом. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.
Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.92. На ТМ 4.5 также дают 1.92.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.18. Победа команды Сергея Фёдорова с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.92. На успех «Динамо» также можно поставить за 1.92.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Журналист из Канады: наш лучший вратарь не будет даже третьим в сборной России.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА с коэффициентом 3.35.
Кожевников: Овечкин ещё забьёт своё.
«Миннесота» не хочет отпускать Капризова в Россию в 2023 году.
- 17 октября 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
06:45
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 16 октября 2022
-
21:15