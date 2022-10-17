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«Динамо» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, какой канал покажет

«Динамо» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, какой канал покажет
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17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Матч!».

Экспресс с коэффициентом 12.90.

Эксперты не видят явного фаворита. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.60. Шансы хозяев оценены таким же коэффициентом. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.60.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.92. На ТМ 4.5 также дают 1.92.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.18. Победа команды Сергея Фёдорова с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.92. На успех «Динамо» также можно поставить за 1.92.

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