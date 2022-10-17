Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Анахайм».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.76.

«Рейнджерс» мощно начали сезон, победив «Тампу» (3:1) и «Миннесоту» (7:3). Но выезд за пределы страны не удался – поражение от «Виннипега» со счётом 1:4. Отчасти слабую игру в третьем матче сезона можно оправдать тем, что две гостевые игры разделяло всего 22 часа. Теперь же у «Рейнджерс» есть целых трое суток на отдых и подготовку к встрече с «Анахаймом», так что команда будет более свежей.

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«Анахайму» три дня отдыха перед матчем в гостях у «Айлендерс» не помогли – «островитяне» разнесли «уток» со счётом 7:1. И это после победы в овертайме над «Сиэтлом», добытой в матче, в котором «Дакс» отыгрывались со счёта 1:3 и 2:4.



16 шайб в двух встречах – выглядит весьма многообещающе для тех, кто ждёт результативной игры и сейчас. Поставить на победу «Рейнджерс» и тотал больше 6.5 можно с коэффициентом 3.48.



В составе «Рейнджерс» блистает Артемий Панарин. За три матча российский форвард набрал 1+5 по системе «гол+пас». Особенно Панарину удался победный матч с «Миннесотой» – четыре очка (1+3) и статус первой звезды дня в НХЛ. Российский голкипер Игорь Шестёркин принял участие в обоих победных матчах, а вот против «Виннипега» вышел словак Ярослав Галак, который пропустил три шайбы при 33 бросках по воротам.



«Рейнджерс» выиграли у «Анахайма» семь подряд домашних матчей – пять в основное время и два в овертайме. Учитывая форму команд и лишний день подготовки для «Рейнджерс», поставим на победу хозяев в основное время.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

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