Прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА в КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» (Москва) — ЦСКА от авторов Betassist.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.75.

«Динамо» убедительно смотрится на стартовом отрезке регулярки. За 19 игр команда проиграла лишь в шести матчах. Она набрала 76,3% возможных очков.

10 лучших прогнозов на понедельник.

Коллектив Алексея Кудашова достаточно уверенно играет впереди, особенно в домашних матчах. Хоккеисты выполняют по 31,42 броска и реализовывают 8,9% из них (в домашних встречах — 10,3%). Дмитрий Рашевский и его одноклубники забили 53 шайбы.



Выделяются бело-голубые на общем фоне за счёт сильной игры в обороне. Игроки блокируют в среднем по 16,16 удара по воротам, а из суммарно 490 пришедшихся в створ ворот 93,26% бросков парировали вратари. Впечатляюще.



Победитель Кубка Гагарина не отличается стабильностью результатов. При 10 победах в пассиве команды Сергея Фёдорова семь поражений. По итогам 17 игр она занимает шестое место в турнирной таблице на Востоке и восьмое в общем списке КХЛ.



Красно-синие очень активно играют впереди. Игроки наносят по 35,35 броска за матч, но реализовывают в среднем 8,2% из них. При этом стоит отметить, что 14 шайб из 49 общекомандных они забросили при игре в большинстве (25% эффективности — третий результат в КХЛ).



Обе команды получше играют в обороне, чем в атаке. С учётом турнирной мотивации соперников высока вероятность низового сценария. Рекомендуем ставку на тотал меньше 5 шайб за 1.75. Любителям рисковать стоит присмотреться к пари «победа «Динамо» и ТМ 5.5 шайбы» за 3.35.

Экспресс с коэффициентом 11.0.



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