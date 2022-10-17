«Динамо» — «Ростов»: когда матч Кубка России, где смотреть, какие прогнозы

18 октября состоится матч Кубка России «Динамо» — «Ростов». Начало запланировано на 20:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.05. Успех ростован оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Ростов» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.
После 3 туров «Динамо» идёт на 3-м месте в своей группе, набрав 4 очка. У «Ростова» 6 очков и 2-е место.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
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