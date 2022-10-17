«Севилья» — «Валенсия»: когда матч Примеры, где смотреть, кто фаворит, прогнозы

18 октября состоится матч испанской Примеры «Севилья» — «Валенсия». Начало запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет «ОККО Спорт».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.33. Успех гостей оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.50.
Букмекеры сомневаются, что матч «Севилья» — «Валенсия» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.
После 9 туров «Севилья» идёт на 14-м месте, набрав 9 очков. У «Валенсии» 14 очков и 7-е место.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
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