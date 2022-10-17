Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.24.
«Вашингтон» в межсезонье неплохо обновил состав, подписал двух стабильных вратарей и провёл отличную предсезонную подготовку. После четырёх побед в шести выставочных матчах болельщики столичной команды предвкушали хороший старт сезона, но первая победа была добыта только в третьей встрече. При этом команда не блистает в атаке – заброшено всего семь шайб за три матча.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Победный матч с «Монреалем» стал первым, в котором результативные очки набрали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Оба отдали по одной голевой передаче. При этом Овечкин попал в штангу при броске в пустые ворота, а его гол в первом периоде не засчитали из-за офсайда. Овечкин не забил в трёх матчах подряд на старте сезона всего второй раз за карьеру в НХЛ. Погоня за рекордом Гретцки под угрозой голевой засухи.
«Ванкувер» начал предсезонную подготовку с пяти поражений, и лишь два последних выставочных матча принесли победы. Старт сезона вышел для болельщиков «Кэнакс» достаточно болезненным. «Касатки» не просто проиграли два матча, а упустили две уверенные победы. «Эдмонтон» отыгрался со счёта 0:3, а «Филадельфия» – со счёта 0:2.
«Вашингтон» – крайне неудобный соперник для «Ванкувера». Лишь дважды за последние семь лет «столичные» не смогли набрать очков в матчах с «Кэнакс» и одержали семь побед в основное время за 12 матчей. У обеих команд проблемы на старте сезона, но «Вашингтон» показал, что находится на пути их преодоления. Победа останется за хозяевами.
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