«Вашингтон» — «Ванкувер»: прогноз с коэффициентом 5.10 на НХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Ванкувер».

Ставка: волевая победа «Вашингтона» за 5.10.

«Вашингтон» в межсезонье неплохо обновил состав, подписал двух стабильных вратарей и провёл отличную предсезонную подготовку. После четырёх побед в шести выставочных матчах болельщики столичной команды предвкушали хороший старт сезона, но первая победа была добыта только в третьей встрече. При этом команда не блистает в атаке – заброшено всего семь шайб за три матча.

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Победный матч с «Монреалем» стал первым, в котором набрали результативные очки российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Оба отдали по одной голевой передаче. При этом Овечкин попал в штангу при броске в пустые ворота, а его гол в первом периоде не засчитали из-за офсайда.

Овечкин не забил в трёх матчах подряд на старте сезона всего во второй раз за карьеру в НХЛ. Погоня за рекордом Гретцки под угрозой голевой засухи.



«Ванкувер» начал предсезонную подготовку с пяти поражений, и лишь два последних выставочных матча принесли победы. Старт сезона вышел для болельщиков «Кэнакс» достаточно болезненным. «Косатки» не просто проиграли два матча, а упустили две уверенные победы. «Эдмонтон» отыгрался со счёта 0:3, а «Филадельфия» – со счёта 0:2. Поставить на волевую победу «Вашингтона» можно с коэффициентом 5.10.



«Вашингтон» для «Ванкувера» – крайне неудобный соперник. Лишь дважды за последние семь лет «столичные» не смогли набрать очков в матчах с «Кэнакс» и одержали семь побед в основное время за 12 матчей. У обеих команд на старте сезона проблемы, но «Вашингтон» показал, что находится на пути их преодоления. Победа останется за хозяевами.

Экспресс с коэффициентом 20.60.

The Score: такие как Овечкин появляются один раз в истории клуба.

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