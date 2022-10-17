Вячеслав Дацик – Александр Емельяненко, реванш: кто победил, результат боя

16 октября известные российские тяжеловесы Емельяненко и Дацик провели минутный спарринг-реванш на турнире Hardcore Boxing. Таким образом Анатолий Сульянов подарил Александру шанс восстановить своё имя и окончательно закрыть вопрос о результате первого боя.

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Поединок прошёл в формате спарринга в ринге меньших размеров и продлился менее минуты. Дацик с ходу набросился на соперника с серией боковых ударов. Емельяненко попытался ответить, однако спустя несколько секунд после начала пропустил тяжёлый удар, отправивший его в нокдаун.

Вторая же атака Дацика завершилась после того, как Емельяненко подвернул ногу. В итоге был засчитан технический нокаут.

Это второе поражение Александра нокаутом подряд в бою с Вячеславом. Напомним, официальный боксёрский поединок бойцов состоялся 24 сентября в Москве и завершился досрочной победой Дацика в первом раунде.

Тогда Емельяненко попытался защититься от атаки соперника у канатов, но пропустил размашистый левый боковой, после которого оказался в тяжёлом нокауте.

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