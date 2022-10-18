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«Севилья» — «Валенсия»: эксперты назвали шансы команд Сампаоли и Гаттузо в матче Примеры

«Севилья» — «Валенсия»: эксперты назвали шансы команд Сампаоли и Гаттузо в матче Примеры
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18 октября состоится матч испанской Примеры «Севилья» — «Валенсия». Начало запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет «Оkko Спорт».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.33. Успех гостей оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры сомневаются, что матч «Севилья» — «Валенсия» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

После девяти туров «Севилья» идёт на 14-м месте, набрав девять очков. У «Валенсии» 14 очков и седьмое место.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

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