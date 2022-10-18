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«Динамо» Москва — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Динамо» Москва — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в московском дерби «Динамо» принимало ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержал ЦСКА.

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В самом начале матча отличился защитник хозяев Егор Мартынов с передач Эрика О'Делла и Дмитрия Рашевского.

На 15-й минуте второго периода защитник ЦСКА Артём Сергеев сравнял счёт с передач Фредрика Классона и Антона Слепышева. За две секунды до конца второго периода Владислав Каменев вывел армейцев вперёд с передачи Владислава Провольнева.

На 10-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Владислава Провольнева и Андрея Светлакова сделал счёт 3:1.

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