«Динамо» Москва — ЦСКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в московском дерби «Динамо» принимало ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) одержал ЦСКА.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В самом начале матча отличился защитник хозяев Егор Мартынов с передач Эрика О'Делла и Дмитрия Рашевского.
На 15-й минуте второго периода защитник ЦСКА Артём Сергеев сравнял счёт с передач Фредрика Классона и Антона Слепышева. За две секунды до конца второго периода Владислав Каменев вывел армейцев вперёд с передачи Владислава Провольнева.
На 10-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Владислава Провольнева и Андрея Светлакова сделал счёт 3:1.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
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