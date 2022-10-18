Лионель Месси сделал прогноз на пару финалистов чемпионата мира — 2022 в Катаре

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сборные Бразилии и Франции являются фаворитами предстоящего чемпионата мира.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Что касается фаворита, то есть такие большие команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания, и я уверен, что забыл некоторых.

Однако если мне придётся выбрать одного или двух, то сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных претендента на победу».

Сделать ставку на то, что парой финалистов чемпионата мира – 2022 в Катаре будут Бразилия – Франция, можно с коэффициентом 11.0. Это наиболее вероятный расклад, по мнению не только Месси, но и букмекеров.

Ниже, с коэффициентом 13.0, оценены шансы Бразилии сыграть в финале ЧМ-2022 с Англией или Аргентиной.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира будет идти с 21 ноября по 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.

Экспресс с коэффициентом 20.25.

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