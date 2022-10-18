«Локомотив» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» в 4-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.88.



«Не успели отойти от тура в РПЛ, как уже играются матчи Кубка России. «Локомотив» пока остаётся без главного тренера, ведутся какие-то переговоры. Пока что удалось прервать неудачную серию в чемпионате — выиграли в дерби у «Торпедо». Правда, по игре там всё было ровно, без явного преимущества одной из команд. Но торпедовцы своё не реализовали, а у «Локомотива» прошла комбинация в штрафной.



Экспресс с коэффициентом 12.41.



«Локомотив» всегда считался кубковой командой, и он, конечно, хочет выйти в следующую стадию Кубка России. Для этого нужно побеждать в предстоящем матче, тогда уж точно проблем не будет. Минимум третье место будет гарантировано.



«Химки» в выходные сыграли 0:0 с «Факелом». Вряд ли этот результат кого-то обрадовал. Дома нужно было побеждать одного из конкурентов, но ничего не вышло. Учитывая то, что шансов побороться за выход из группы крайне мало, думаю, «Химкам» стоит успокоиться и сконцентрироваться на чемпионате. А то и здесь можно силы потерять, ничего не приобретя, и в чемпионате потом проиграть. Скамейка стала короче после отстранения нескольких футболистов. Здесь ещё какая-то ротация будет.



У «Локомотива» с резервом всё хорошо. Тот же Педриньо четыре мяча забил «Химкам» в первом матче. Наверняка он выйдет и сейчас. Керк может появиться, другие легионеры. Ставлю на «Локомотив» с форой (-1). Ему нужнее, да и состав заметно мощнее», — сказал Титов.



Топ-10 прогнозов на сегодня.



Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 2.35.



Петржела: Кокорин — жадный до денег человек.



Легионер ЦСКА может покинуть клуб.



Смородская: Юрий Сёмин как тренер — сбитый лётчик.