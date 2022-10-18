«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.70.
«В середине сентября Борису Миронову удалось «затащить» уфимцев в свой любимый хоккей: «Спартак» играл от глухой обороны на контратаках, три раза забил во втором периоде и спокойно удержал счёт. Но тот матч красно-белые проводили в гостях. Вряд ли «Салават» будет так же раскрываться в Москве.
Экспресс с коэффициентом 13.28.
Второй фактор – то, что команда Виктора Козлова сильно прибавила. Впечатляют недавние победы над «Автомобилистом» и «Динамо», разгром «Авангарда», равный хоккей с «Магниткой». Уфа на ходу, а у «Спартака» небольшой спад. Из семи матчей октября выиграно лишь два. Ставим на победу гостей при тотале меньше 5.5 шайбы», — сказал Плющев.
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