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«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.70.

«В середине сентября Борису Миронову удалось «затащить» уфимцев в свой любимый хоккей: «Спартак» играл от глухой обороны на контратаках, три раза забил во втором периоде и спокойно удержал счёт. Но тот матч красно-белые проводили в гостях. Вряд ли «Салават» будет так же раскрываться в Москве.

Экспресс с коэффициентом 13.28.

Второй фактор – то, что команда Виктора Козлова сильно прибавила. Впечатляют недавние победы над «Автомобилистом» и «Динамо», разгром «Авангарда», равный хоккей с «Магниткой». Уфа на ходу, а у «Спартака» небольшой спад. Из семи матчей октября выиграно лишь два. Ставим на победу гостей при тотале меньше 5.5 шайбы», — сказал Плющев.

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