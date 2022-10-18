«Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Брайтон» – «Ноттингем Форест».
Ставка: «Брайтон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.
«Брайтон», кажется, настигла болезнь предыдущих сезонов, когда команда при приличной игре и немалом количестве создаваемых моментов испытывает трудности при завершении атак. В последних двух играх южане нанесли 35 ударов, 11 раз попали в створ, но не забили при этом ни разу. Более того, переиграв по всем основным показателям и «Тоттенхэм», и «Брентфорд», уступили и тем и другим.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
«Форест» в последних двух играх чуть прибавил – выглядел явно увереннее, чем раньше, добыл ничью с «Виллой» и уступил в равной игре «Вулверхэмптону». Видимо, новость о продлении контракта Стива Купера положительно сказалась на команде.
«Брайтон» должен здесь привычно владеть инициативой и быть ближе к победе. Из-за вышеназванного тренда нет уверенности в том, что он её непременно добьётся, но в том, что шансы на это будут неплохими, вероятность достаточно высокая», — сказал Петросьян.
Топ-10 прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.13.
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