«Динамо» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов».
Ставка: победа «Динамо» за 1.91.
«Ростов» находится в лидирующей группе чемпионата России, но надо признать, что команде тяжело даются матчи, когда игры идут часто. Скамейка запасных не очень длинная. Когда выпадают один-два футболиста, то ставится очень тяжело.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
Я хорошо помню игру против «Ахмата» в Грозном, когда всего по два игрока старта провели матч — сначала двое в первом тайме, а потом двое во втором. По качеству резерв очень сильно уступает игрокам старта.
У «Динамо» нет такого перепада, там более ровная обойма. Очевидно, что подобраны игроки более высокого качества.
В последнем матче «Ростов» проиграл «Уралу», но там не было Байрамяна и Полоза. Но в целом очень тяжело даются очки «Ростову». Думаю, что в Москве Карпин даст отдохнуть основным игрокам и выйдет резерв, а он сильно уступает ведущим исполнителям.
Матч очень важный для «Динамо». Команде надо показывать, что Йоканович — это хороший тренер. У многих сейчас есть сомнения насчёт Йокановича, но, на мой взгляд, он проделал очень хорошую работу. Матч в Кубке — это отличная возможность показать, что команда может играть.
На всём этом и основан мой прогноз. За счёт большего желания и длинной скамейки победит именно «Динамо». Карпину тут доказывать нечего. На его судьбу этот матч никак не повлияет, нужно набирать очки именно в чемпионате. «Динамо» сейчас важна каждая игра, поэтому с желанием и концентрацией у московского клуба проблем не будет», — сказал Мор.
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