Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» за 1.91.

«Ростов» находится в лидирующей группе чемпионата России, но надо признать, что команде тяжело даются матчи, когда игры идут часто. Скамейка запасных не очень длинная. Когда выпадают один-два футболиста, то ставится очень тяжело.

Экспресс с коэффициентом 12.41.

Я хорошо помню игру против «Ахмата» в Грозном, когда всего по два игрока старта провели матч — сначала двое в первом тайме, а потом двое во втором. По качеству резерв очень сильно уступает игрокам старта.
У «Динамо» нет такого перепада, там более ровная обойма. Очевидно, что подобраны игроки более высокого качества.

В последнем матче «Ростов» проиграл «Уралу», но там не было Байрамяна и Полоза. Но в целом очень тяжело даются очки «Ростову». Думаю, что в Москве Карпин даст отдохнуть основным игрокам и выйдет резерв, а он сильно уступает ведущим исполнителям.

Матч очень важный для «Динамо». Команде надо показывать, что Йоканович — это хороший тренер. У многих сейчас есть сомнения насчёт Йокановича, но, на мой взгляд, он проделал очень хорошую работу. Матч в Кубке — это отличная возможность показать, что команда может играть.

На всём этом и основан мой прогноз. За счёт большего желания и длинной скамейки победит именно «Динамо». Карпину тут доказывать нечего. На его судьбу этот матч никак не повлияет, нужно набирать очки именно в чемпионате. «Динамо» сейчас важна каждая игра, поэтому с желанием и концентрацией у московского клуба проблем не будет», — сказал Мор.

Топ-10 прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 2.35.

Петржела: Кокорин — жадный до денег человек.

Легионер ЦСКА может покинуть клуб.

Смородская: Юрий Сёмин как тренер — сбитый лётчик.

«Динамо» — «Ростов». Карпин и Йоканович поменяются ролями «Динамо» — «Ростов». Карпин и Йоканович поменяются ролями
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022