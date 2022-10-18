«Динамо» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 18 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» в 4-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Динамо» выиграло в последнем туре у «Оренбурга», но не сказать, что очень убедительную игру продемонстрировала команда Йокановича. Она как-то стихийно забивала голы — где-то на мастерстве футболистов, где-то стандарт помог. «Оренбург» же большую часть времени всё контролировал, создал множество моментов, вёл в счёте — 2:1. Но то ли опыта не хватило, то ли просто так сложилось, но матч оренбуржцы проиграли. Тем не менее отмечать «Динамо» после такой игры я бы не стал.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
«Ростов» впервые в сезоне проиграл дома — уступил «Уралу», после чего подал жалобу на предвзятое судейство. Ничего критичного, честно говоря, не увидел, какие-то ошибки были, но не фатальные. «Ростов» играл слабо, особенно во втором тайме.
Ситуация в таблице интересная. Все команды претендуют на выход в плей-офф. «Ростов» и «Ахмат» лидируют с шестью очками, у «Динамо» — четыре очка, у «Оренбурга» — два. Расслабляться рано. Наверняка у обеих команд будет немало изменений после игр в чемпионате, но с настроем проблем быть не должно. Поставлю на то, что обе команды забьют. Сложно здесь делать ставку на результат. По игре «Ростов» интереснее, но у «Динамо» отдельные исполнители могут всё решить. Без голов такая встреча не должна обойтись», — сказал Титов.
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