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«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.23.

«Как-то уж совсем буднично «Куньлунь» раздавил красно-белых, да ещё сделал это всухую. Если уж китайские товарищи так поступают со «Спартаком», то что с ним сделают товарищи башкирские? И дело даже не в том, что в целом у «Салавата» двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Дело, скорее, в том, что «юлаевцы» в нынешнем сезоне, в принципе, играют на выезде лучше, чем дома. Я уж не знаю, в чём причина. В минорных лигах такая картина сплошь и рядом встречается у «чистых» фармов, но там всё понятно: на матчи ходят только родственники и пустые домашние трибуны играют против них. Но чтобы такой мастодонт, как «Салават», играл на выездах не просто лучше, а много лучше, чем дома, – вопрос, достойный отдельного изучения.

Экспресс с коэффициентом 13.28.

И если сюда добавить тот факт, что свой предыдущий матч «Салават» провел на сутки раньше «Спартака» и в матче том не перенапрягался, всухую хлопнув «Нефтехимик», то все расклады предстоящего матча кажутся очевидными.

Итак, выездная победа «Салавата», добытая в основное время. Можно было бы даже предположить, что и разница в шайбах будет приличная, но предполагать не стану, поскольку дома «Спартак» попытается вцепиться и «юлаевцам» придется немного понапрягаться. Но для них всё закончится хорошо», — сказал Лебедев.

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