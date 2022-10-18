«Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Брайтон» – «Ноттингем Форест».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.07.
«Брайтон» – это хорошая дисциплинированная команда, которая бьётся за каждый метр на поле. Хотя периодически может устроить «концерт», но в основном действует надёжно в обороне.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
«Ноттингем Форест» идёт на последнем месте, но старается цепляться. Все очки команда набрала на старте сезона, потом у неё был плохой период. Сейчас снова через дисциплину и бойцовские качества «Ноттингем» старается очки набирать. Хотя получается плохо.
Думаю, что в этой игре гости сделают всё, чтобы очки набрать. А значит – оборона, оборона и ещё раз оборона.
Думаю, что матч пройдёт с большим количеством борьбы, но с маленьким количеством голевых моментов и голов.
Явным фаворитом вроде бы смотрится «Брайтон». Но «чайки» плохо играют против закрытых команд. Не удивлюсь, если они не победят. Матч вполне может закончиться со счётом 0:0», — сказал Мор.
Топ-10 прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Брайтон» – «Ноттингем» с коэффициентом 2.13.
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