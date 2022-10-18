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«Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

«Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Брайтон» – «Ноттингем Форест».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.07.

«Брайтон» – это хорошая дисциплинированная команда, которая бьётся за каждый метр на поле. Хотя периодически может устроить «концерт», но в основном действует надёжно в обороне.

Экспресс с коэффициентом 12.41.

«Ноттингем Форест» идёт на последнем месте, но старается цепляться. Все очки команда набрала на старте сезона, потом у неё был плохой период. Сейчас снова через дисциплину и бойцовские качества «Ноттингем» старается очки набирать. Хотя получается плохо.

Думаю, что в этой игре гости сделают всё, чтобы очки набрать. А значит – оборона, оборона и ещё раз оборона.

Думаю, что матч пройдёт с большим количеством борьбы, но с маленьким количеством голевых моментов и голов.

Явным фаворитом вроде бы смотрится «Брайтон». Но «чайки» плохо играют против закрытых команд. Не удивлюсь, если они не победят. Матч вполне может закончиться со счётом 0:0», — сказал Мор.

Топ-10 прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ноттингем» с коэффициентом 2.13.

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