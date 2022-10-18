«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» в 10-м туре испанской Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Севильи» за 2.29.
«Севилья» неожиданно посыпалась в этом сезоне. Все привыкли к тому, что это третья или четвёртая команда Испании, которая показывает стабильный футбол, треплет нервы фаворитам. Но что-то пошло не так, дошло до увольнения Хулена Лопетеги. Он ничего не смог изменить. Система перестала работать. Наверное, трансферная кампания была не самой успешной. Отдали двух центральных защитников, а нормальную замену не нашли. К тому же в атаке сейчас нет людей, которые тащили бы всю команду. В целом, наверное, можно говорить о том, что больших звёзд в «Севилье» не было, тот же Ракитич уже ветеран. Не хватило свежей крови.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
Сейчас пришёл Сампаоли, и первую победу «Севилья» наконец-то одержала — выиграли на тяжёлом выезде у «Мальорки» — 1:0. И это типичная победа для севильцев. Ничего не пропустили сзади, а в атаке один момент реализовали.
Теперь играть дома с «Валенсией», которая не проигрывает на протяжении 4 туров, но почти регулярно пропускает, в последнем туре не выиграла у «Эльче» (2:2).
Думаю, у «Севильи» ещё остался запал от смены тренера, эмоции должны присутствовать. Поэтому ставлю на её победу. По составу она точно не хуже, а здесь должен быть эффект от прихода Сампаоли. В игре с «Мальоркой» он уже помог», — сказал Титов.
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