«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Дениса Наливайко на игру Примеры

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 10-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Валенсия».
Ставка: ТБ 6 ЖК за 1.80.
«Испанская Ла Лига — это мидвик. Матч огненный, прежде всего из-за главных тренеров – Сампаоли и Гаттузо. Два таких бешеных пса, в хорошем смысле этого слова, столкнутся друг с другом. По сути, их команды отражают их личности. Потому что та же «Севилья» при Сампаоли понеслась вперёд. Действительно, как будто спали оковы Хулена Лопетеги. Пока качества, может быть, где-то не хватает, но веселье гарантировано.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
«Валенсия» создаёт много моментов, но порой игроки команды несутся в подкаты. Я к чему: мне кажется, что в этом матче будет большое количество жёлтых карточек, как обычно в Испании это и бывает. Учитывая новую «Севилью» и «Валенсию», которая умудряется получать красные карточки игроками, находящимися на скамейке запасных, думаю, что нужно смотреть на тотал больше карточек. Играю тотал больше 6 жёлтых карточек с коэффициентом 1.80. В среднем арбитры в Испании показывают по шесть жёлтых карточек. Здесь мне кажется, что их будет гораздо больше. Итак, ставка со страховкой, как вы знаете, то, что я люблю», — сказал Наливайко.
Топ-10 прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» с коэффициентом 2.36.
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