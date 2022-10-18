Эксперты назвали шансы Александра Соболева забить в 8-м матче подряд за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в прекрасной форме. Нападающий забил в семи матчах подряд за красно-белых, а если считать игру за сборную России, то серия насчитывает восемь игр.
Экспресс с коэффициентом 12.41.
19 октября «Спартак» в Воронеже сыграет с «Факелом» в матче Кубка России. Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Соболев продлить свою голевую серию. Поставить на то, что Александр выйдет на поле и снова забьёт, можно с коэффициентом 2.30. Это примерно 41% вероятности. Сделать ставку на то, что Соболев на этот раз не сможет отличиться, можно за 1.55 (59%).
«Спартак» выиграл все три матча группового этапа Кубка России, набрал девять очков и лидирует в группе. «Факел» проиграл все три встречи, у команды нет очков.
Топ-10 прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.
Камоцци: Соболев догонит Дзюбу по голам в РПЛ.
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