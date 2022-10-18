«Локомотив» — «Химки»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России, какой канал

18 октября состоится матч Кубка России «Локомотив» — «Химки». Начало запланировано на 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Локо» предлагается с коэффициентом 1.53. Успех химчан оценивается в 6.10. На ничью дают коэффициент 4.60.
Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Химки» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.
После трёх туров «Локомотив» идёт на третьем месте в своей группе, набрав пять очков. У «Химок» одно очко и последнее, четвёртое место.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 3.80.
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