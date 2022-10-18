Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Ростов»: во сколько начало матча Кубка России, где покажут, прямая трансляция

«Динамо» — «Ростов»: во сколько начало матча Кубка России, где покажут, прямая трансляция
Комментарии

18 октября состоится матч Кубка России «Динамо» — «Ростов». Начало запланировано на 20:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.05. Успех ростовчан оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Ростов» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

После трёх туров «Динамо» идёт на третьем месте в своей группе, набрав четыре очка. У «Ростова» шесть очков и второе место.

Экспресс с коэффициентом 12.90.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 2.55.

Кокорин кайфует на Кипре. Возвращение в Италию почти невозможно.

Камоцци: Соболев догонит Дзюбу по голам в РПЛ.

«Динамо» — «Ростов». Карпин и Йоканович поменяются ролями «Динамо» — «Ростов». Карпин и Йоканович поменяются ролями
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022