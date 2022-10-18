«Севилья» — «Валенсия»: во сколько играют, прямая трансляция матча Примеры

18 октября состоится матч испанской Примеры «Севилья» — «Валенсия». Начало запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет «Оkko Спорт».



10 лучших прогнозов на сегодня.



Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 2.33. Успех гостей оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.50.



Букмекеры сомневаются, что матч «Севилья» — «Валенсия» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.



После девяти туров «Севилья» идёт на 14-м месте, набрав девять очков. У «Валенсии» 14 очков и седьмое место.



Экспресс с коэффициентом 12.90.

Прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» с коэффициентом 2.36.



Иньиго Мартинес достиг договоренности о переходе в «Барселону».



Юрий Сёмин: Бензема заслуженно получил «Золотой мяч».



Бензема стал самым возрастным обладателем «Золотого мяча» с 1954 года.