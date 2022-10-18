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СКА — «Автомобилист»: когда матч КХЛ, во сколько начало, по какому каналу покажут

СКА — «Автомобилист»: когда матч КХЛ, во сколько начало, по какому каналу покажут
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19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и «Автомобилист». Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «КХЛ ТВ».

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Петербуржцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.59. Шансы уральцев оценены в 4.80. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.60.

Эксперты считают, что матч СКА — «Автомобилист» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.58, а на ТМ 4.5 дают 2.40.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.15. Победа команды Романа Ротенберга с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.35, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 3.30.

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