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Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Спартак»

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Спартак»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.76.

«Спартак» летом удачно провёл ротацию на тренерском мостике. Молодой испанский специалист поставил яркий атакующий футбол и сейчас пожинает плоды своей работы. Команда за 13 туров РПЛ потерпела лишь три поражения — от «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4). Сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и ЦСКА (2:2). Победила в остальных восьми встречах. Расположилась на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет семь очков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Безупречно красно-белые провели первую половину группового этапа Кубка России. Они выиграли во всех трёх играх с суммарным счётом 7:0. Успех в грядущей встрече позволит досрочно гарантировать участие в верхнем плей-офф.

Подопечные Гильермо Абаскаля контролируют мяч 56,3% матча (третий показатель в РПЛ): действуют 42% игрового времени в центре поля и ещё 30% — у штрафной соперников. Футболисты наносят по 17,2 выстрела по воротам (из них 6,5 — в цель) и забили 31 мяч, что на 7,78 больше количества ожидаемых (xG). Нидерландский нападающий Квинси Промес ударно проводит текущий сезон. Он лучший бомбардир и игрок по системе «гол+пас» в Российской Премьер-Лиге — 11+6. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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