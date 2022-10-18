Эксперты «Фонбет» предсказали число голов в матчах 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня стартует 4-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Аналитики «Фонбет» предлагают поставить на то, какое суммарное количество голов забьют команды в восьми предстоящих матчах.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Сделать ставку на то, что в восьми матчах будет забито 23 гола или больше, можно с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Поставить на ТМ 22.5 гола можно с коэффициентом 1.90 — 52% вероятности.
В матчах 1-го тура группового этапа команды отличились 20 раз, во 2-м туре клубы РПЛ забили 25 мячей, а в третьем — 23 гола. Таким образом, в среднем за тур группового этапа Кубка России команды забивают по 22.7 гола.
Экспресс с коэффициентом 12.90.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 3.80.
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