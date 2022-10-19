Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «МЮ» — «Тоттенхэм».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.02.

«В гости к «МЮ» приезжает Антонио Конте с «Тоттенхэмом». «Шпоры» сейчас в приличном состоянии и в чемпионате Англии, и в Лиге чемпионов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«МЮ» — это команда, которая нашла в себе силы найти правильные решения после поражения от «Манчестер Сити». Недавний матч в Лиге Европы можно брать в рассмотрение, но с точки зрения диагноза. В матче с «Ньюкаслом» ни одного мяча, хотя шансы были и у Фреда, и у Рашфорда, но на этом расчёт окончен.

В любом случае «МЮ» мало забивает. Это настораживает. Мы уже все увидели, какой большой игрок Эриксен, когда его нет. Возможно, он сыграет в этом матче и повлияет на игру в атаке, но в целом «МЮ» не феерит в атаке, даже в позиционной.

«Тоттенхэм» приедет не проигрывать. Команда знает себе цену. Кажется, что Конте наконец-то подобрал правильные настройки, правда, большие матчи команда проводит по-разному. Многие наверняка не забыли, как «Тоттенхэм» сыграл с «Арсеналом», но это уже другая история.

В любом случае Конте попытается полностью нивелировать то преимущество в атаке, которое может быть у «МЮ». Но так как атака «МЮ» хромает на две ноги, а соперник силён в обороне, то в этом матче может решить одна ошибка. Мне кажется, что эта ошибка может быть на фоне усталости, так как это мид-уик.

Мне кажется, что именно та самая ошибка может случиться именно во втором тайме, поэтому ставка на тотал 2-го тайма больше 1-го самый интересный вариант», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси».

Итоги «Золотого мяча» — 2022. Чем запомнилась церемония?

Диогу Жота пропустит ЧМ-2022 из-за травмы икроножной мышцы.

Нагельсман: Мусиала и Беллингем выступили в прошлом сезоне лучше Гави.

«МЮ» — «Тоттенхэм». Криштиану Роналду уже не тот зверь «МЮ» — «Тоттенхэм». Криштиану Роналду уже не тот зверь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022