«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «МЮ» — «Тоттенхэм».
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.02.
«В гости к «МЮ» приезжает Антонио Конте с «Тоттенхэмом». «Шпоры» сейчас в приличном состоянии и в чемпионате Англии, и в Лиге чемпионов.
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«МЮ» — это команда, которая нашла в себе силы найти правильные решения после поражения от «Манчестер Сити». Недавний матч в Лиге Европы можно брать в рассмотрение, но с точки зрения диагноза. В матче с «Ньюкаслом» ни одного мяча, хотя шансы были и у Фреда, и у Рашфорда, но на этом расчёт окончен.
В любом случае «МЮ» мало забивает. Это настораживает. Мы уже все увидели, какой большой игрок Эриксен, когда его нет. Возможно, он сыграет в этом матче и повлияет на игру в атаке, но в целом «МЮ» не феерит в атаке, даже в позиционной.
«Тоттенхэм» приедет не проигрывать. Команда знает себе цену. Кажется, что Конте наконец-то подобрал правильные настройки, правда, большие матчи команда проводит по-разному. Многие наверняка не забыли, как «Тоттенхэм» сыграл с «Арсеналом», но это уже другая история.
В любом случае Конте попытается полностью нивелировать то преимущество в атаке, которое может быть у «МЮ». Но так как атака «МЮ» хромает на две ноги, а соперник силён в обороне, то в этом матче может решить одна ошибка. Мне кажется, что эта ошибка может быть на фоне усталости, так как это мид-уик.
Мне кажется, что именно та самая ошибка может случиться именно во втором тайме, поэтому ставка на тотал 2-го тайма больше 1-го самый интересный вариант», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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