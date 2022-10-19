«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Зухры Уразбахтиной на матч КХЛ

Тележурналист и ведущая Зухра Уразбахтина дала прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.70.
В КХЛ встречаются два гранда: «Ак Барс» и «Металлург». У казанцев пока дела не очень. У них шесть поражений подряд. Недавно проиграли «Трактору» с крупным счётом 2:5.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Тем временем у «Металлурга» всё хорошо. Команда располагается на втором месте на Востоке. Недавно к «Металлургу» присоединился главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин. Думаю, что он принёс массу идей. Команде осталось лишь реализовать их.
«Ак Барсу» пора уже выигрывать, ведь не просто так команде прочили Кубок Гагарина ещё до старта сезона.
Букмекеры на стороне «Ак Барса». Соглашусь с ними. Думаю, что магнитогорцы постараются взять хотя бы очко, а «Ак Барс» уже в овертайме добудет свою победу», — сказала Уразбахтина.
10 лучших прогнозов на сегодня.
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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.90.
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Прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.15.
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