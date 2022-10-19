«Факел» — «Спартак»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка России

Бывший футболист, а ныне комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Спартак».
Ставка: обе забьют за 1.71.
«Спартак» вроде бы и прибавляет. Отлично провели дерби, сыграли с ЦСКА со счётом 2:2, могли и выиграть. Классный по накалу был матч. До этого московский клуб выиграл пять раз. В розыгрыше Кубка России у «Спартака» девять очков, хотя в группе есть и «Зенит», абсолютный лидер чемпионата России по игре, по результату и по всему.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Факел» находится на совершенно другом полюсе турнирной таблицы. В Кубке России всё ужасно — ноль голов, ноль очков и шесть пропущенных мячей. Да и в чемпионате, как я ранее говорил, это всё же больше команда-эмоция. Дома бились и пытались набирать очки, но в последних пяти матчах у «Факела» четыре ничьих. Стоит выделить одну ничью в матче с «Зенитом». Там удалось спрогнозировать гол «Факела».
Вполне вероятно, что после дерби и в ситуации, когда уже всё у «Спартака» гарантировано в группе, то может быть смешанный состав. Как раз таки наглецы из Воронежа будут биться у себя дома, стадион будет забит до отказа.
Думаю, что «Факел» точно забьёт. «Спартак» в силу своего состава и скамейки запасных также отметится голом. Обе забьют — это отличная ставка на матч. Кто выиграет — не знаю, но может победить даже и «Факел», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.
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