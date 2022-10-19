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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.27.

«Ливерпуль» набрал очень солидный ход в последнее время, стал более монолитен в оборонительных построениях и смотрится сейчас весьма достойно и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Красные практически гарантировали себе участие в весенней части еврокубка и смогли сконцентрироваться на внутренних матчах, что положительно отразилось на результатах. Победа над сильнейшим «Манчестер Сити» на выходных лишь добавит ливерпульцам энтузиазма и агрессии в предстоящей встрече.

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Что касается «Вест Хэма», то команда сейчас совершенно не впечатляет своей атакующей мощью. Да, «молотобойцы» смогли добиться неплохих результатов в последних турах, но и противники у них в этот период были, прямо сказать, не самые серьёзные. Лондонцы очень скромно реализуют свои моменты, да и создают не так много, имея сложности с креативом.

На мой взгляд, в этой паре интриги не случится, ведь между командами сейчас огромная разница в классе и кондициях. «Ливерпуль» на кураже после удачного матча с «горожанами» может и вовсе не заметить сопротивления такого противника. Я считаю, что «Вест Хэму» не удастся сдержать атакующих игроков красных и остаться сухим на «Энфилде». Полагаю, что хозяева спокойно разберутся с лондонцами и сделают это в уверенном стиле», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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