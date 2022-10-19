«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.78.
«В этом матче против «Ак Барса» всё и ещё чуть-чуть. И действующая серия из шести поражений (такое было разве что во времена «Итиля» или даже СК имени Урицкого). И лихая игра «Магнитки» в последнее время, когда она накидала «Авангарду» семь шайб, а могла накидать ещё больше.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Даже статистика личных встреч ничего в пользу казанцев не говорит. И в общей статистике, и конкретно в татарстанских матчах есть совсем небольшое преимущество «больших татар», которое «Магниткой» понемногу «съедается». И в 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в Казани в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Ак Барс» победил шесть раз. А для домашних матчей это и не преимущество вовсе, а так – кот наплакал.
Наконец, соперники уже встречались в нынешнем сезоне в Магнитогорске, и «Ак Барс» там, мягко говоря, «не жужжал», проиграв 1:4.
Таким образом, всё настолько против «Ак Барса», и никаких шансов у казанцев не просматривается настолько, что это уже кажется подозрительным. И когда всё вот так складывается один к одному, то приходит время рвать шаблоны.
Но совсем ломать их об коленку я не стану и выдам на-гора очень робкий и скромный прогноз. Согласно которому «Ак Барс» наберёт в домашнем матче с «Магниткой» минимум одно очко. То есть не продует в основное время. Поможет ли это «большим татарам» прервать чёрную серию и чем всё это безобразие закончится – гадайте сами, моей фантазии в данном случае не хватает», — сказал Лебедев.
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Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.90.
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