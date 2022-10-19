ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Эдуарда Мора на игру 4-го тура Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч ЦСКА – «Торпедо».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.07.
«У ЦСКА много в последнее время игр с московскими командами — и все неудачные. Проиграли «Торпедо» в чемпионате, сыграли ничьи против «Динамо» и «Спартака».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Вроде хорошо играет ЦСКА, владеет преимуществом. И против «Спартака» в первом тайме играли здорово. Но результаты не очень хорошие.
В «Торпедо» пришёл Талалаев, он будет игру перестраивать. Сдвиги были видны уже в игре с «Локомотивом». Но футболисты у «Торпедо» гораздо слабее.
«Торпедо» идёт на последнем месте в чемпионате. Конечно, этот кубковый матч Талалаев будет рассматривать как подготовку к игре в РПЛ.
А ЦСКА злой и должен показать себя. Неудачная серия армейцев началась как раз в матче с «Торпедо». В той встрече красно-синие имели подавляющее преимущество, но случайно проиграли 0:1. Думаю, что эта чёрная серия как раз и закончится в матче с «Торпедо», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Камоцци: Соболев догонит Дзюбу по голам в РПЛ.
Легионер ЦСКА может покинуть клуб.
Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.
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