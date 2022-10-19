СКА — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Автомобилист».
Ставка: победа СКА в матче за 1.41.
«Фактическая встреча лидеров конференций, когда лидеры не только на бумаге и не за прошлые заслуги, а самые что ни на есть настоящие, по игре. Две играющие команды, причём «Автомобилист» в чём-то играет даже веселее питерцев.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Проходи этот матч в Екатеринбурге, шансов у «Автомобилиста» было бы наверняка побольше. А вот в Санкт-Петербурге их не так уж и много, хотя и там уральцы периодически побеждают. Конечно, не так часто, как им бы хотелось, но всё равно.
В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Северной Пальмире, СКА победил семь раз, «Автомобилист» — трижды. В том числе гости выиграли и последний такой матч.
Таким образом, вырисовывается такой сложный прогноз: в итоге питерцы всё-таки наберут два очка. Но вот как они к этому придут, в основном зависит от них самих. Появились у них в последнее время определённые элементы вальяжности, и если их не удастся побороть, то питерцам придется помучиться. Но два очка они всё равно набрать должны», — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.15.
Плющев считает, что Знарок не справляется со звёздным составом «Ак Барса».
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.90.
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