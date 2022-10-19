«МЮ» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: результативная ничья за 4.20.
«Манчестер Юнайтед» наконец-то стал более похожим на привычных «красных дьяволов», начал обретать стабильность с приходом осени и вполне по делу приблизился вплотную к зоне Лиги чемпионов в таблице. Команда перестала грубо ошибаться в обороне, смогла расправиться не так давно с лидером чемпионских перегонов и на своём поле всегда агрессивна в атаке и собранна в защите. Любому оппоненту очень непросто брать очки на «Олд Траффорд», и поддержка трибун у клуба очень часто становится решающим фактором.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Тоттенхэм» тоже очень здорово смотрится по сезону в целом, возглавляет группу Лиги чемпионов и угрожает лидерам АПЛ. «Шпоры» нашли свою игру и сейчас очень близки к вершине, конкурируя на равных в каждой встрече. Лондонцы грамотно обороняются и практически не допускают грубых ошибок сзади. Да и в нападении всегда создаётся масса опасных моментов, которые радуют реализацией.
Встреча представителей первой пятёрки таблицы, на мой взгляд, предстоит непростая и бескомпромиссная. И те и другие выглядят сейчас весьма слаженно, и в этой паре очень непросто определить победителя. Да, «Тоттенхэм» чуть стабильнее по игре, но «красные дьяволы» играют в родных стенах, что нивелирует это преимущество оппонента. Я считаю, что в этом матче однозначно будут голы с обеих сторон, с учётом высокого качества линий атаки, а завершится всё боевой ничьей», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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