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«Факел» — «Спартак»: эксперты назвали шансы воронежцев отобрать очки у красно-белых

«Факел» — «Спартак»: эксперты назвали шансы воронежцев отобрать очки у красно-белых
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19 октября состоится матч Кубка России «Факел» — «Спартак». Начало запланировано на 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.79. Успех воронежцев оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Факел» — «Спартак» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

После трёх туров «Спартак» идёт на первом месте в своей группе, набрав девять очков. У «Факела» нет очков и последнее, четвёртое место.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.

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