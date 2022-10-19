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«Ак Барс» — «Металлург»: эксперты назвали шансы команды Знарка прервать серию поражений

«Ак Барс» — «Металлург»: эксперты назвали шансы команды Знарка прервать серию поражений
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19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и «Металлург». Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Казанцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.20. Шансы магнитогорцев оценены в 3.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.80.

Эксперты считают, что матч «Ак Барс» — «Металлург» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.70, а на ТМ 4.5 дают 2.15.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.13. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.68, а на успех «Металлурга» можно поставить за 2.20.

.«Ак Барс» подходит к этой встрече с серией из шести поражений.

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