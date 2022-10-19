«Трактор» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Авангард».



Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.82.



«Согласитесь, турнирная таблица Востока выглядит сейчас весьма сюрреалистично. И если представить себе «Трактор», висящий на восьмом месте, судорожно вцепившись пальцами в подоконник плей-офф, ещё огромным напряжением воли можно, памятуя, сколько у него было лет безвременья в 90-е, то… То представить себе «Авангард», который висит ещё ниже, держа «Трактор» за ноги, вообще невозможно. А если при этом знать, что у «ястребов» ещё никого, по сути, не расстреляли и он продолжает проигрывать всем подряд направо и налево, то Босх с его картинами ада нервно курит в углу.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



И вот две такие чудесные команды, можно сказать, практически лидеры Восточной конференции, встречаются между собой. И вместо того чтобы прикидывать, у кого какие припасены в карманах козыри, мы будем разбираться, у кого больше прорех и косяков.



Начнём заходом «с дальней глиссады», то есть со статистики личных встреч. Она у нас чуть лучше у «Авангарда», причём это относится и к общей статистике в целом, и к матчам в Челябинске в частности. В 10 последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в самом суровом российском городе, «ястребы» победили шесть раз, «трактористы» только четыре.



Смотрим предыдущие матчи соперников. «Трактор» с шутками и прибаутками обыграл «Ак Барс» (а кто сейчас казанцев не обыгрыват?). В свою очередь, «Магнитка» накидала «Авангарду» семь шайб, а могла бы накидать и десяток, если бы в третьем периоде не встала.



Учитывая всё вышеизложенное, смею предположить домашнюю победу «Трактора». Непонятно, каким способом, но в итоге всё равно победу. Пусть даже на 101-м буллите под утро», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.15.

Плющев считает, что Знарок не справляется со звёздным составом «Ак Барса».



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург» с коэффициентом 2.90.



Быков: Овечкин хорошо начал этот сезон НХЛ.