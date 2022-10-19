«Факел» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру Пути РПЛ Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Факел» – «Спартак».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.72.
«Нужно сразу сказать, что «Спартак» идёт на первом месте в Кубке: семь голов забили, ноль пропустили. А «Факел», наоборот, на последнем месте: ноль забитых голов и шесть пропущенных.
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Вообще, в последнее время «Факел» – крайне миролюбивая команда, низовая, играет от обороны. Особенно после смены тренера. И сама не играет и другим не даёт: четыре ничьих в чемпионате.
«Спартак», наоборот, показывает красивый, яркий футбол: может и пропустить, и забить. На команду смотреть приятно.
Думаю, что в Воронеже игра будет интересной. По большому счёту «Факелу» терять нечего. Всё равно на третьем месте идёт «Зенит», который наверняка поднимется.
«Факел» понимает, что можно рисковать, порадовать болельщиков. Ну а «Спартак» вне зависимости от составов будет играть смело и ярко. Сложно предсказать, кто победит. Надо смотреть стартовые составы», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.
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