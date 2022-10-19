ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 19 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Куньлунь РС».
Ставка: победа ЦСКА за 1.33.
«Матч, от одной афиши которого хочется одновременно смеяться и плакать. А всё потому, что армейцы умудрились проиграть три последних междусобойчика китайцам, причём два уже в нынешнем сезоне, когда были осенены очередным Кубком Гагарина. И вроде сейчас всё у ЦСКА более или менее наладилось, не без греха, конечно, но и таких грохочущих провалов, как, скажем, у «Ак Барса», тоже нет. То есть даже в такой, далёкой от идеала форме красно-синие должны жрать китайцев со шнурками, но как-то за них боязно…
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Есть, правда, в трёх предыдущих поражениях ЦСКА от «Куньлуня» один нюанс: все эти матчи игрались на площадках китайской команды. Казалось бы, эти товарищи давно и прочно осели в Подмосковье, поэтому разбирать матчи на домашние и выездные особого смысла нет, но всё же…
А дома у ЦСКА с «Куньлунем», в принципе, всё хорошо. Они встречались на красно-синем льду всего шесть раз, и армейцы выиграли пять. А тот единственный выигранный «Куньлунем» матч датируется октябрём 2018 года и с тех пор…
Поэтому мой прогноз будет таким: ЦСКА в итоге всё-таки наберёт два очка. Не факт, что это получится в основное время. «Куньлунь» больше отдыхал, он умеет упираться и вгрызаться. Но сколько же снарядов, чёрт побери, может падать в одну воронку? Три-то уже упало», — сказал Лебедев.
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