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«Локомотив» — «Химки»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

«Локомотив» — «Химки»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт
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18 октября состоялся матч группового этапа 4-го раунда Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с «точки», направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.

Нападающий железнодорожников Вильсон Изидор укрепил преимущество своей команды за девять минут до конца основного времени, но гол был отменён. Наир Тикнизян слева выполнил прострел к вратарской, Виталий Гудиев в попытке перехвата не прижал мяч, а Изидор воспользовался моментом, добив в цель, но после просмотра видеоповтора Алексей Амелин отменил гол. Отмена произошла из-за того, что Гудиев ненадолго всё же оставил на руке мяч, после чего Изидор уже нанёс удар.

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