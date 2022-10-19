«Локомотив» — «Химки»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

18 октября состоялся матч группового этапа 4-го раунда Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Химками». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Полузащитник красно-зелёных Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 55-й минуте. Игрок через небольшую паузу пробил с «точки», направив мяч в угол ворот. Виталий Гудиев не угадал направление удара. В эпизоде с назначением одиннадцатиметрового хозяева вышли в атаку правым флангом, Гирано Керк сделал пас в штрафную «Химок», где Вильсон Изидор подставился под толчок в спину от Алексея Никитина.
Нападающий железнодорожников Вильсон Изидор укрепил преимущество своей команды за девять минут до конца основного времени, но гол был отменён. Наир Тикнизян слева выполнил прострел к вратарской, Виталий Гудиев в попытке перехвата не прижал мяч, а Изидор воспользовался моментом, добив в цель, но после просмотра видеоповтора Алексей Амелин отменил гол. Отмена произошла из-за того, что Гудиев ненадолго всё же оставил на руке мяч, после чего Изидор уже нанёс удар.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Легионер ЦСКА может покинуть клуб.
Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.
Гендиректор «Химок» рассказал о кредите доверия Гогниеву.
«Локомотив» впервые с августа одержал две победы подряд.
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