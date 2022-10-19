«Динамо» — «Ростов»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забил

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 3:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
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На 44-й минуте счёт открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Ответный гол на 54-й минуте с пенальти забил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Во второй раз вперёд «Динамо» вышло на 79-й минуте, отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Преимущество подопечных Славиши Йокановича на 87-й минуте увеличил Фёдор Смолов.
«Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в их активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Оренбург» (два балла, три игры).
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