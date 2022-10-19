«Факел» — «Спартак»: прогноз Кузьмича на игру Кубка России в Воронеже

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Факел» — «Спартак» в рамках Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: «Факел» забьёт в первом тайме за 2.45.
«Сегодня очень опасный прогноз, потому что ставим на Кубок России. Совершенно непонятно, какими составами команды будут играть.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Факел» озабочен тем, чтобы не вылететь из РПЛ. Тоже какая-то ротация будет. «Спартак» после дерби и также будет серьёзно ротировать состав. Резервистов будет много, но вот «Факелу» сильно ротировать состав просто не даст домашний стадион.
У красно-белых точно не будет Литвинова и Умярова. Возможно, выйдет Мелёшин, наверняка дадут Промесу отдохнуть, несмотря на то что у него перебор жёлтых карточек и с «Химками» он не сыграет.
В общем, я предлагаю поставить на гол «Факела» за 2.45 в первом тайме. «Спартак» очень плохо проводит первые таймы даже основой. Думаю, что резервным составом продолжит делать то же самое. «Факел», в свою очередь, начинает весело и задорно на своём поле», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
Изидор: я был немного расстроен, когда узнал, что Цорн уходит.
Гасилин: России не надо уходить из УЕФА.
Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с коэффициентом 2.55.
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