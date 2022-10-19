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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Алексея Андронова на матч группового этапа Кубка России

ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Алексея Андронова на матч группового этапа Кубка России
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» в 4-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 1.73.

«Довольно любопытный матч в Кубке России, учитывая, что «Торпедо»: сменило тренера. Перед первым матчем у Андрея Талалаева было слишком мало времени, чтобы хоть что-нибудь попробовать поменять. Сейчас, я думаю, кубковый турнир — это как раз возможность попробовать идеи, которые наверняка у него уже есть.

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ЦСКА, естественно, помнит о сенсационном поражении от «Торпедо»: месяц назад. Хотя, наверное, эмоциональный выплеск в дерби был огромен. Прежде всего команде Владимира Федотова будет сложно восстановить эти эмоции.

Понятно, что ЦСКА не имеет права дважды подряд допускать осечки с «Торпедо», тем более за одну осень. Мне кажется, хороший вариант ставки на этот матч — тотал меньше 3 мячей с расходом с коэффициентом 1.73. Я не думаю, что команда Андрея Талалаева даст армейцам спокойно разгуливать по своей половине и много моментов создавать», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» с коэффициентом 6.15.

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