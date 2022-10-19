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«МЮ» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча АПЛ, прямая трансляция

«МЮ» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча АПЛ, прямая трансляция
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19 октября состоится матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм». Начало запланировано на 22:15 мск. На территории России этот матч не покажут.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 2.50. Успех лондонцев оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.60.

Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Тоттенхэм» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

«Тоттенхэм» идёт на третьем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. У «МЮ» 16 очков и пятое место.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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