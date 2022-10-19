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«Барселона» — «Вильярреал»: когда матч Примеры, во сколько начало, где смотреть

«Барселона» — «Вильярреал»: когда матч Примеры, во сколько начало, где смотреть
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20 октября состоится матч испанской Примеры «Барселона» и «Вильярреал». Начало запланировано на 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет «Окко Спорт».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.50. Успех команды Унаи Эмери оценивается в 6.70. На ничью дают коэффициент 4.80.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Вильярреал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 4.78.

Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.

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